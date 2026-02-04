Εφετείο Λάρισας: Τρία χρόνια με αναστολή σε Βολιώτη για βιασμό – Μειώθηκε η ποινή του

Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας κρίθηκε 23χρονος σήμερα Βολιώτης, ο οποίος κατηγορείται ότι το 2021, όντας 18 περίπου ετών, βίασε τη συνομήλικη σύντροφό του κατά τη διάρκεια πάρτι ενηλικίωσης.

Tο δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο κατά πλειοψηφία 4 προς 3, με τους τρεις ενόρκους να μειοψηφούν και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή. Παράλληλα υποχρεώνεται να αποζημιώσει την παθούσα με 3.000 ευρώ.

Το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό ότι συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη του, ενώ πρώτο βαθμό το ΜΟΔ Λάρισας του είχε αναγνωρίσει τη μεταεφηβική ηλικία. Πρωτόδικα ο 23χρονος, είχε καταδικαστεί σε 5 χρόνια με αναστολή.

Στο δικαστήριο είχε υποστηρίξει πως δεν υπήρξε κανένας βιασμός, αλλά η συνεύρεση έγινε με τη συγκατάθεση της 18χρονης. Πως δεν είχε κλειδώσει την πόρτα, όπως ανέφερε στην καταγγελία της στην Αστυνομία η κοπέλα, και πως δεν την άρπαξε ποτέ από τα μαλλιά, μη γνωρίζοντας τον λόγο για τον οποίο προχώρησε σε καταγγελία.

Η νεαρή στην κατάθεσή της φέρεται να περιέγραψε το τι συνέβη τον Δεκέμβριο του 2021, στο σπίτι φίλου τους.

Εκείνη θέλησε να αλλάξει ρούχα και απευθύνθηκε στον 18χρονο ο οποίος είχε το κλειδί του δωματίου, ζητώντας του να ανεβούν μαζί στον πάνω όροφο του σπιτιού. Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία της, ο νεαρός κλείδωσε την πόρτα και στη συνέχεια της έβγαλε τα ρούχα, της πίεζε τα χέρια για να μην αντιδράσει και κάποια στιγμή που φώναξε, της έκλεισε το στόμα.

Ωστόσο, επειδή έπαιζε δυνατά η μουσική δεν την άκουσε κάποιος, με τον κατηγορούμενο να φέρεται να την άρπαξε από τα μαλλιά για να την κρατήσει κάτω ώστε να τη βιάσει. Καθ’ όλη τη διάρκεια της φερόμενης πράξης η 18χρονη φέρεται να του έλεγε να σταματήσει, ζητώντας του να την αφήσει να φύγει.

Συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας ήταν ο Βολιώτης δικηγόρος, Αντώνης Ξηρός ο οποίος επισήμανε πως η απόφαση αποτέλεσε μια ικανοποίηση τόσο για την καταγγέλλουσα όσο και για την οικογένειά της που ταλαιπωρήθηκαν ψυχικά από την όλη διαδικασία. Σε δήλωσή του ο γνωστός δικηγόρος ανέφερε ότι: «Πρέπει όλοι τόσο γυναίκες όσο και άνδρες να βρίσκουν το θάρρος και τη δύναμη να καταγγέλλουν τέτοιες πράξεις. Όλοι όσοι έχουν υποστεί τέτοιας μορφής κακοποίηση να μιλούν και να απευθύνονται στις αρχές» κατέληξε.

Γιώργος Στεργίου (magnesianews.gr)