Εφημερίδα Κόσμος 16-1-2026

ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΕΡΕΤΗ, ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣEIΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ
Σε εξέλιξη έργα 8 εκ. ευρώ
σε δομές υγείας της Λάρισας
ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2026 Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
Παρεμβάσεις 8 εκατ. ευρώ σε δομές υγείας της Λάρισας, βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην επιθεώρηση των έργων μετείχαν ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Φώτης Σερέτης και η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Ρένα Καραλαριώτου.
ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
Τη Δευτέρα η συνάντηση
Μητσοτάκη με τους αγρότες
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Οι Γωνιές Ανακύκλωσης
ξεκινούν από την Φιλιππούπολη
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Οκτώ νέα κρούσματα
ευλογιάς σε 20 ημέρες