Εφημερίδα Κόσμος 16-1-2026

Διαβάστε σήμερα:

ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΕΡΕΤΗ, ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣEIΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Σε εξέλιξη έργα 8 εκ. ευρώ

σε δομές υγείας της Λάρισας

ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2026 Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Παρεμβάσεις 8 εκατ. ευρώ σε δομές υγείας της Λάρισας, βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην επιθεώρηση των έργων μετείχαν ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Φώτης Σερέτης και η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Ρένα Καραλαριώτου.

ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Τη Δευτέρα η συνάντηση

Μητσοτάκη με τους αγρότες

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Οι Γωνιές Ανακύκλωσης

ξεκινούν από την Φιλιππούπολη

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Οκτώ νέα κρούσματα

ευλογιάς σε 20 ημέρες