Εφημερίδα Κόσμος 10-12-2025

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο Αρειος Πάγος
απειλεί με αυτόφωρα

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Την παρέμβαση των εισαγγελέων, για τις περιπτώσεις που τελούνται αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα, ζητά με παραγγελία του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

ΤΥΡΝΑΒΟΣ
19χρονη κατήγγειλε
απόπειρα βιασμού από 21χρονο

ΛΑΡΙΣΑ
“Τσίμπησε” η τιμή του
πετρελαίου θέρμανσης

ΜΟΔ ΒΟΛΟΥ
Ποινή 36 μηνών σε
Φαρσαλινό για ξυλοδαρμό

