Εφημερίδα Κόσμος 10-6-2026

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ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ

Νέα απάτη στοχεύει

τις ταξιδιωτικές κρατήσεις

ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ Ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Ανησυχία προκαλεί νέα μορφή ηλεκτρονικής απάτης που στοχεύει ταξιδιώτες και καταλύματα, καθώς επιτήδειοι επιχειρούν να υποκλέψουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία μέσω ψεύτικων μηνυμάτων που σχετίζονται με κρατήσεις διακοπών. Το φαινόμενο καταγράφεται σε πολλές περιοχές της χώρας και έχει θέσει σε επιφυλακή τον τουριστικό κλάδο.

ΜΑΜΑΚΟΣ

“Χρονιά ανασυγκρότησης

και σταθεροποίησης το 2025″

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΧΕΛΩΟ

Tέλος φθινοπώρου

η απόφαση από το ΣτΕ

ΤΕΜΠΗ

Την επόμενη Τρίτη

16 Ιουνίου συνεχίζεται η δίκη