Εφημερίδα Κόσμος 11-12-2025

Διαβάστε σήμερα:

“ΟΧΙ” ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΝΛ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

‘Φρένο’ στη μεταφορά

κλινικών στο ΠΓΝΛ

ΚΟΥΡΕΤΑΣ: ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Την στήριξή του στην αποτροπή της πιθανής σχεδιαζόμενης παύσης λειτουργίας της Παιδιατρικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και της μεταφοράς των κλινικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, εξέφρασε με την έκδοση ομόφωνου ψηφίσματος το Περιφερειακό Συμβούλιο στη χθεσνημαραθώνια συνεδρίασή του.



BOΛΟΣ

Θεσσαλοί αγρότες

και αλιείς απέκλεισαν το λιμάνι

ΛΑΡΙΣΑ

Αποκτά δέκα επιπλέον

σύγχρονες παιδικές χαρές

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Νέες συστάσεις για την

ατμοσφαιρική ρύπανση

