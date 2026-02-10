Εφημερίδα Κόσμος 11-2-2026

Διαβάστε σήμερα:

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΣΧΥΡΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Πρώτο πανελλαδικά

σε αριθμό επισκέψεων

ΞΕΠΕΡΝΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας αναδεικνύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρώτο πανελλαδικά σε αριθμό επισκέψεων, ξεπερνώντας ακόμη και τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ

Ισόβια για τη δολοφονία

35χρονης στη Λάρισα

ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Καλύπτονται 7 θέσεις

στα νοσοκομεία της Λάρισας

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΣΕ 43ΧΡΟΝΟ

Έκρυβε σπίτι του ποσότητες

κοκαΐνης, ηρωίνης και κάνναβης