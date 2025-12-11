Εφημερίδα Κόσμος 12-12-2025

Διαβάστε σήμερα:

ΑΣΦΑΛΗ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑ – ΛΑΡΙΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2026

Νέα δέσμευση

για σιδηρόδρομο

ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Η ΧΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ

Νέα δέσμευση από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, πως το καλοκαίρι του 2026 θα λειτουργήσει κανονικά ο σιδηρόδρομος Αθήνας – Λάρισας – Θεσσαλονίκης, με όλα τα συστήματα ασφαλείας.



ΛΑΡΙΣΑ

Πόλος έλξης χριστουγεννιάτικες

αγορές, παγοδρόμιο και καρουζέλ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

“Οι εγκαταστάσεις του ΕΑΚ

καταρρέουν και μας ζητούν και ενοίκιο…”

ΕΥΛΟΓΙΑ

21 εκατ. ευρώ για ζωοτροφές

στους κτηνοτρόφους