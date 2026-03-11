Εφημερίδα Κόσμος 12-3-2026

Διαβάστε σήμερα:
ΣΤΑ 9 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΕΣΟΔΑ, 14 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
Στη «φάκα» κύκλωμα
λαθρεμπορίας καυσίμων
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MIA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Στην αποκάλυψη και εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων προχώρησαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Η υπόθεση αφορά παράνομη δραστηριότητα από την οποία το κύκλωμα εκτιμάται ότι αποκόμισε περισσότερα από 9 εκατομμύρια ευρώ.
AΠΑΤΗ ΜΕ ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ
Νέες προφυλακίσεις
για τα μέλη οικογένειες Ρομά
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
54χρονη βρέθηκε
νεκρή στο σπίτι της
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη
συνδετήρια πτέρυγα 115 κλινών