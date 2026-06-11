Εφημερίδα Κόσμος 12-6-2026

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ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ ΠΡΟΧΩΡΑ ΤΟ “ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ”

Πήραν έγκριση

αλλά δεν βρήκαν σπίτι

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1.055 ΔΑΝΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Με περισσότερους από τους μισούς εγκεκριμένους δικαιούχους να μην έχουν καταφέρει να βρουν κατοικία, το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» ολοκληρώνεται, επιβεβαιώνοντας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αγορά στέγης δεν είναι ότι λείπουν τα δάνεια, λείπουν τα σπίτια.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

«Σαφάρι» για την απομάκρυνση

εγκαταλελειμμένων οχημάτων

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Eντονα καιρικά φαινόμενα

από σήμερα το μεσημέρι

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

Διαμαρτυρήθηκαν

για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ