Εφημερίδα Κόσμος 13-1-2026

ΝΑΥΑΓΗΣΕ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

Νέο αδιέξοδο

με τους αγρότες

ΑΡΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε65

«Μπλόκο» στο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό έβαλαν οι αγρότες που συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή, τινάζοντας στον αέρα την προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση στο Μαξίμου λόγω της διαμάχης για τη σύνθεση των επιτροπών εκπροσώπησης.

ΟΔΟΣ ΒΟΛΟΥ

Αυτοψία στην περιοχή

από κλιμάκιο του Δήμου

ΛΑΡΙΣΑ

Tροχαίο με παράσυρση

ανήλικης από αυτοκίνητο

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Νέες εργασίες

σε Παλαιστίνης και Ηπείρου