Εφημερίδα Κόσμος 15-1-2026

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΜΠΛΟΚΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Σε διάλογο

και οι Θεσσαλοί αγρότες

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ

Μία ημέρα μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αγροτοκτηνοτρόφων, οι «σκληροί» των μπλόκων πραγματοποίησαν πανελλαδική σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα εμφανίζονται θετικοί σε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη , χωρίς να κατέβουν με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα για συλλαλητήριο, πρόταση που είχε πέσει στο τραπέζι από το μπλόκο της Νίκαιας.

KAΘΕΙΡΞΗ 15 ΕΤΩΝ ΣΕ ΛΑΡΙΣΑΙΟ

Παρέσυρε με ΙΧ 63χρονο

τυφλωμένος από ζήλια

ΛΑΡΙΣΑ

Σοβαρές ελλείψεις

αντιγριπικών εμβολίων

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Προχωρούν οι εργασίες

στo κτίριο της Παιδικής Στέγης