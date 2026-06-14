Εφημερίδα Κόσμος 15-6-2026

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ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Στις ενδιάμεσες
θέσεις η Θεσσαλία
ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ούτε λίγο ούτε πολύ μόνον δύο Περιφέρειες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% της επενδυτικής δραστηριότητας στη χώρα.
Η Αττική με 34,9% και η Κεντρική Μακεδονία με 14,6%, για το 2023, κυριαρχούν στις επενδύσεις αποτυπώνοντας με εύγλωττο τρόπο την ανισότητα στην περιφερειακή ανάπτυξη.
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Έργο 7,8 εκατ. ευρώ για την ολική
ανάπλαση της οδού Λάτσιου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ – ΓΝΛ
Εκπνέουν οι αιτήσεις
για 17 θέσεις γιατρών
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ
Ζητούν αναβάθμιση
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