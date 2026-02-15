Εφημερίδα Κόσμος 16-2-2026

Διαβάστε σήμερα

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 35 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Νέες μόνιμες

θέσεις στα Νοσοκομεία

ΞΕΚΙΝΑ Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ξεκινά η μεγάλη διαδικασία στελέχωσης των νοσοκομείων, καθώς το ΑΣΕΠ απέστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο τη νέα προκήρυξη 2Κ/2026, ανοίγοντας τον δρόμο για 1.696 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριετούς διάρκειας σε φορείς του Υπουργείο Υγείας και στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΓΟΛΕΜΗΣ

Ενας Λαρισαίος σε εκπαίδευση

αστροναυτών της ΕSA

ΛΑΡΙΣΑ

Συναγερμός για δεύτερη

εξαφάνιση ασυνόδευτου ανηλίκου

“ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ”

Μεγάλη προσέλευση

μαθητών και γονέων