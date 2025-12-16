Εφημερίδα Κόσμος 17-12-2025

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 160 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Πρόσθετη στήριξη

σε αγρότες, κτηνοτρόφους

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Ενίσχυση ύψους 160 εκατομμυρίων ενισχύσεις σε κτηνοτρόφους αλλά και καλλιεργητές βαμβακιού και σιταριού ανακοίνωσε από τη Βουλή ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Στο μεταξύ κρίσιμη συνεδρίαση, πραγματοποιεί την προσεχή Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι, η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, με σημείο συνάντησης την πόλη των Σερρών. Εκεί, οι εκπρόσωποι παραγωγών από όλη τη χώρα, καλούνται να χαράξουν την επόμενη μέρα των κινητοποιήσεών τους, αφού συζητήσουν τις τελευταίες απαντήσεις της κυβέρνησης, για τα αιτήματά τους.

ΛΑΡΙΣΑ

Συμπληρωματική επιχορήγηση

2,7 εκατ. ευρώ στους δήμους

KOMMA KAΡΥΣΤΙΑΝΟΥ

Διαχωρίζουν τη θέση τους

οι συγγενείς των θυμάτων

ΛΑΡΙΣΑ

Ανήλικος διακινούσε

ποσότητες κάνναβης