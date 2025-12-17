Εφημερίδα Κόσμος 18-12-2025

Διαβάστε σήμερα

OI AΡΡΥΘΜΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΑΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι αγρότες κόβουν

τις γέφυρες διαλόγου

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑ

Το περιστατικό με το «τεχνικό λάθος» στην πληρωμή της βασικής ενίσχυσης στους αγροτοκτηνοτρόφους, οι οποίοι είδαν να αφαιρούνται χρήματα από τους λογαριασμούς τους αντί να πιστώνονται το υπόλοιπο 30% της βασικής ενίσχυσης, δείχνει να επιστρέφει το χρονολόγιο των κινητοποιήσεων πίσω στην πρώτη μέρα των μπλόκων, κόβοντας τις όποιες γέφυρες διαλόγου είχαν στηθεί τις τελευταίες μέρες με την κυβέρνηση.

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ

“Παραπομπή Τριαντόπουλου

στο Ειδικό Δικαστήριο”

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Συμμαχία για την

αγροδιατροφική ταυτότητα

ΛΑΡΙΣΑ

Σταθερά υψηλή

η ατμοσφαιρική ρύπανση