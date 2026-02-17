Εφημερίδα Κόσμος 18-2-2026

Διαβαστε σήμερα:

ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ

Ανακοινώθηκε

η σύνθεση της έδρας

ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ ΘΑ ΚΑΘΙΣΟΥΝ 36 ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

Aνακοινώθηκε η σύνθεση του δικαστηρίου που θα εκδικάσει την κύρια δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με ημερομηνία έναρξης την 23η Μαρτίου και έδρα τη Λάρισα.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στον συνεδριακό χώρο Γαιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου αναμένεται να εξεταστεί ένας μεγάλος όγκος στοιχείων και μαρτυριών για την τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

ΛΑΡΙΣΑ

Aπέσπασαν από ηλικιωμένη

13.000 ευρώ και χρυσαφικά

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τα αποκριάτικα δρώμενα

του Δήμου Λαρισαίων

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ

Θύμα διαδικτυακής

απάτης για έβδομη φορά