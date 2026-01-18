Εφημερίδα Κόσμος 19-1-2026

Διαβαστε σήμερα:

ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΜΕ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Mε 14 αιτήματα

στο Μέγαρο Μαξίμου

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΧΑΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Για τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό, σήμερα στη 1 το μεσημέρι στο Μαξίμου, ετοιμάζονται οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι, που εδώ και σχεδόν 50 μέρες βρίσκονται στους δρόμους.

5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ

Μέχρι 22 Ιανουαρίου οι αιτήσεις

για προσλήψεις 22 γιατρών

ΛΑΡΙΣΑ

Νεκρός οδηγός σε

θανατηφόρο τροχαίο

SUPER LEAGUE

Νίκη – οξυγόνο για

την ΑΕΛ επί του Αρη (1-0)