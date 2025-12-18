Εφημερίδα Κόσμος 19-12-2025

Διαβάστε σήμερα:

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑ ΜΠΛΟΚΑ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Χριστούγεννα

με ανοιχτούς δρόμους

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΠΛΟΚΩΝ

Ανοιχτούς δρόμους για την περίοδο των εορτών αποφάσισαν οι αγρότες, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των πολιτών κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, μετά από τη γενική συνέλευση που πραγματοποίησαν εκπρόσωποι 57 μπλόκων από διάφορα σημεία της χώρας, στον Λευκώνα Σερρών.

ΛΑΡΙΣΑ

«Ανάσα» με τρεις

νέους κυκλικούς κόμβους

ΜΠΑΖΩΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ

Ολοκληρώθηκε η ανάκριση

με την απολογία Τριαντόπουλου

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μειώθηκαν οι ζημιές

στον ισολογισμό του 2024