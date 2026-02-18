Εφημερίδα Κόσμος 19-2-2026

Διαβάστε σήμερα:

«ΑΝΟΙΞΑΝ» ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Κινηματογραφική

διάρρηξη στη Λάρισα

ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΞΗΛΩΣΑΝ ΤΑ ΡΟΛΑ

Θρασύτατη διάρρηξη κοσμηματοπωλείου σημειώθηκε χθες το πρωί στη Λάρισα, στην καρδιά της πόλης, στον πεζόδρομο της οδού Παπακυριαζή. Οι τέσσερις δράστες έδεσαν με ιμάντα στο αυτοκίνητό τους το μεταλλικό ρολό της εισόδου, στη συνέχεια έσπασαν την τζαμαρία και εισήλθαν στο εσωτερικό του κοσμηματοπωλείου.

ΒΙΟΛΑΝΤΑ

Προφυλακίστηκε

ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ

“Πράσινο φως”

για τα φωτοβολταϊκά πάρκα

KOYΡΕΤΑΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΑΝΤΑ

Καμία παράβαση

στο εργοστάσιο της Λάρισας