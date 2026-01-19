Εφημερίδα Κόσμος 20-1-2026

Διαβάστε σήμερα:

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Στα μπλόκα

οι αποφάσεις

ΔΕΝ ΕΜΕΙΝΑΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Για σήμερα μετατίθενται οι τελικές αποφάσεις για το μέλλον των αγροτικών μπλόκων, όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποι των αγροτών μετά το τέλος της συνάντησης που είχαν με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη συνάντηση», δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

ΜΠΛΟΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Μήνυση κατέθεσαν οι δύο αγρότες

για τα βανδαλισμένα τρακτέρ

ΠΤΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ

“Χλιαρές” οι γιορτές

για το εμπόριο στη Λάρισα

ΛΑΜΙΑ

Προφυλακίστηκε 40χρονος

από τα Φάρσαλα για κλοπές I.X.