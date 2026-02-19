Εφημερίδα Κόσμος 20-2-2026

Διαβαστε σήμερα:

94 συμβασιούχοι

στον Δήμο Λαρισαίων

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΞΕΚΙΝΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά ενενήντα τεσσάρων (94) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων.

Οι περισσότερες θέσεις (40) θα καλυφθούν με συνοδούς απορριμματοφόρων (ΥΕ) και με προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων (20).

