Εφημερίδα Κόσμος 21-1-2026

Με απόφαση της χθεσινής συνέλευσης του μπλόκου της Νίκαιας, οι αγρότες αποφάσισαν τη συντεταγμένη αποχώρηση των τρακτέρ από το μπλόκο την προσεχή Παρασκευή.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο μέσα στο επόμενο διάστημα, από 14 έως 20 ημέρες, να συγκληθεί εκ νέου Πανελλαδική σύσκεψη, με πρόταση τη διοργάνωση συλλαλητηρίου στην Αθήνα.

