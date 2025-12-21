Εφημερίδα Κόσμος 22-12-2025

ΜΠΛΟΚΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ

Νέες μορφές

δράσης για αγρότες

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ

Με νέες μορφές δράσης θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες οι οποίοι αποφάσισαν σήμερα να αποκλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά.

Την ίδια στιγμή διαβεβαιώνουν ότι το τριήμερο των Χριστουγέννων θα ανοίξουν τα μπλόκα για τους ταξιδιώτες όπως επίσης και ότι θα συνεχίζουν να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων για να περνούν ελεύθερα ΙΧ και λεωφορεία, ενώ δεν θα επιτρέπεται η διέλευση των φορτηγών.

Διαβάστε σήμερα:

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΣΒΑΡΤΣ

Παραδόθηκαν

οι ανακαινισμένοι χώροι



ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

Ακριβότερο έως και 7%

το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι

ΚΟΛΛΗΣΑΝ ΣΤΟ ΜΗΔΕΝ

Νέα χαμένη ευκαιρία για

τους «βυσσινί» με Ατρόμητο