Εφημερίδα Κόσμος 22-6-2026

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ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Νέα «ασπίδα»

κατά των εμπρησμών

ΔΟΜΗ, ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΏΝ

Από την Παρασκευή 19 Ιουνίου βρίσκονται σε λειτουργία τρία Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) στη Θεσσαλία, με έδρες στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Τα κλιμάκια αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πανελλαδικού δικτύου 37 Α.Κ.Α.Ε.Ε., που αναπτύσσονται σε όλες τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

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