Εφημερίδα Κόσμος 23-12-2025

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΑΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Παρεμβάσεις

για την οδό Βόλου

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Η διενέργεια αυτοψίας στην οδό Βόλου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων, αλλά και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, σε στοχευμένα σημεία βρέθηκαν επί τάπητος στη συνάντηση που είχε το πρωί της Δευτέρας ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, με μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου «Άγιος Γεώργιος» και κατοίκους, στο Δημαρχείο.

MΠΛΟΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Στην άκρη των δρόμων

από σήμερα τα τρακτέρ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΥΛΟΓΙΑ

Νέα χρηματοδότηση

640.000 ευρώ στη Λάρισα

ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

Δύο υπερσύγχρονα τρένα

μέσα στο καλοκαίρι του 2026