Εφημερίδα Κόσμος 24-6-2026

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ΠΕΡΙΕΙΧΕ 50.000 ΕΥΡΩ, ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

Εξιχνιάστηκε

κλοπή χρηματοκιβωτίου

ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΕΝΩ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΤΟΥ

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας κατάφεραν να εξιχνιάσουν μία από τις πιο σημαντικές διαρρήξεις κατοικιών που είχαν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην πόλη, με λεία χρηματοκιβώτιο που περιείχε περίπου 50.000 ευρώ, χρυσές λίρες και πολύτιμα κοσμήματα.

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