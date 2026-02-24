Εφημερίδα Κόσμος 25-2-2026

Διαβάστε σήμερα:

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΗ ΑΝΑΚΡΙΤΗ

Ένταση στη δίκη

για τα χαμένα βίντεο

ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΑΦΕΣ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Ένταση σημειώθηκε κατά τη δικαστική διαδικασία για την υπόθεση των Τεμπών, που αφορά το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας, μετά την απόρριψη αιτήματος συγγενών θυμάτων για την κλήση προς κατάθεση του Εφέτη Ανακριτή Λάρισας, Σωτήρη Μπακαΐμη και της γραμματέως του.

Η μήνυση που είχε υποβάλει η Μαρία Καρυστιανού και άλλοι συγγενείς θυμάτων σε βάρος του Εφέτη Ανακριτή κρίθηκε αβάσιμη στην ουσία της από την Αντεισαγγελέα.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Αυξήθηκε κατά 2,6%

το κατά κεφαλήν ΑΕΠ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Εργα ανακαίνισης στο

αθλητικό κέντρο “Μητσιμπόνας”

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Eνισχύονται με εξοπλισμό

οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης