Εφημερίδα Κόσμος 26-1-2026

Διαβάστε σήμερα:

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

«Αναπτύσσομαι

έξυπνα» στη Θεσσαλία

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Tην υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜμE στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε τομείς και προτεραιότητες που αναδείχθηκαν από την Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2021-2027 έχει ως στόχο η δράση «Αναπτύσσομαι έξυπνα».

Οι αιτήσεις θα τρέχουν ως τις 30 Ιανουαρίου.

EOΠΥΥ

Στο σκαμνί για απάτη

γιατροί από Λάρισα και Βόλο

ΑΡΝΑΚΙ – ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Νέα προοπτική

με πιστοποίηση ΠΟΠ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Οι ελληνικές

πόλεις “παγίδες” ρύπων