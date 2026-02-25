Εφημερίδα Κόσμος 26-2-2026

Διαβαστε σήμερα:

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Η ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ

Ζωντανή εικόνα

της πορείας των τρένων

ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΛΑΡΙΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Από σήμερα τέθηκε σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα εποπτείας του σιδηροδρόμου, με δημόσια παρακολούθηση δρομολογίων, ταχύτητας και καθυστερήσεων. Πρώτη εφαρμογή στον άξονα Αθήνα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη και σταδιακή επέκταση σε όλο το δίκτυο.

SILVER ALERT

Εξαφανίστηκε

38χρονος από τη Νίκαια

ΥΠΑΑΤ

Iδιώτες κτηνίατροι

στη μάχη κατά της ευλογιάς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Bανδαλισμοί στην

πλατεία Ζιαζιά στη Χαραυγή