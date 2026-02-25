Εφημερίδα Κόσμος 26-2-2026

Διαβαστε σήμερα:
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Η ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ
Ζωντανή εικόνα
της πορείας των τρένων
ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΛΑΡΙΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Από σήμερα τέθηκε σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα εποπτείας του σιδηροδρόμου, με δημόσια παρακολούθηση δρομολογίων, ταχύτητας και καθυστερήσεων. Πρώτη εφαρμογή στον άξονα Αθήνα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη και σταδιακή επέκταση σε όλο το δίκτυο.
SILVER ALERT
Εξαφανίστηκε
38χρονος από τη Νίκαια
ΥΠΑΑΤ
Iδιώτες κτηνίατροι
στη μάχη κατά της ευλογιάς
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Bανδαλισμοί στην
πλατεία Ζιαζιά στη Χαραυγή