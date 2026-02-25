Εφημερίδα Κόσμος 26-2-2026

Πρωτοσέλιδο

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Η ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ

Ζωντανή εικόνα 

της πορείας των τρένων

ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΛΑΡΙΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Από σήμερα τέθηκε σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα εποπτείας του σιδηροδρόμου, με δημόσια παρακολούθηση δρομολογίων, ταχύτητας και καθυστερήσεων. Πρώτη εφαρμογή στον άξονα Αθήνα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη και σταδιακή επέκταση σε όλο το δίκτυο.

SILVER ALERT

Εξαφανίστηκε

38χρονος από τη Νίκαια 

ΥΠΑΑΤ 

Iδιώτες κτηνίατροι

στη μάχη κατά της ευλογιάς 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Bανδαλισμοί στην

πλατεία Ζιαζιά στη Χαραυγή

