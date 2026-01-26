Εφημερίδα Κόσμος 27-1-2026

ΑΝΕΙΠΩΤΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Θρήνος για τα 5

θύματα στη «Βιολάντα»

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

Σοκ και θρήνος επικρατεί στα Τρίκαλα μετά την ανείπωτη τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα».

Η τραγωδία συνέβη λίγες ώρες μετά εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας, αντικαθιστώντας τα χαμόγελα και τις ευχές με δάκρυα και θρήνο.

ΔΥΠΑ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Νέο πρόγραμμα

με μηνιαίο επίδομα 748 ευρώ

ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟ ΓΝΛ

Αυτοκίνητο παρέσυρε

12χρονο στη Λάρισα

ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Στη φυλακή

ο αρχηγός και άλλοι πέντε