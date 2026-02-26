Πρωτοσέλιδο

Εφημερίδα Κόσμος 27-2-2026

ΕΞΙΧΝΙΑΣΤΗΚΑΝ 63 ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ ΜΕ ΛΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400.000 ΕΥΡΩ 

Σπείρα ρήμαζε

σπίτια και οχήματα

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ KAI TΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Το βράδυ της Τετάρτης (25/2/26) δόθηκαν στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες 16 ατόμων (μεταξύ αυτών τριών Λαρισαίων) που προέβαιναν σε διαρρήξεις σπιτιών, κλοπές αυτοκινήτων και κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης, με διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Οι διαρρήκτες, «χτυπούσαν» σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Άνθιση τον Νοέμβριο, μείωση

στο ενδεκάμηνο του 2025 

ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΜΠΗ 

Πορεία μαθητών

και φοιτητών στη Λάρισα 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΙΧ

Στην Γ. Καψιώχας Α.Ε.Β.Ε.

Volkswagen, Audi, Škoda 

Σχετικά Άρθρα