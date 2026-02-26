Εφημερίδα Κόσμος 27-2-2026

ΕΞΙΧΝΙΑΣΤΗΚΑΝ 63 ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ ΜΕ ΛΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400.000 ΕΥΡΩ
Σπείρα ρήμαζε
σπίτια και οχήματα
ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ KAI TΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Το βράδυ της Τετάρτης (25/2/26) δόθηκαν στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες 16 ατόμων (μεταξύ αυτών τριών Λαρισαίων) που προέβαιναν σε διαρρήξεις σπιτιών, κλοπές αυτοκινήτων και κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης, με διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Οι διαρρήκτες, «χτυπούσαν» σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.
