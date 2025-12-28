Πρωτοσέλιδο

Εφημερίδα Κόσμος 29-12-2025

ΟΙ ΔΙΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ 18 ΜΠΛΟΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Δύο γραμμές

στο αγροτικό μέτωπο

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Δύο γραμμές φαίνεται πως εκδηλώνονται στο μέχρι πρότινος ενιαίο μέτωπο των αγροτών.

Έπειτα από συσκέψεις σε Επανομή και Νίκαια η μία εμφανίζεται διαλλακτική και προτείνει οι αγρότες να πάνε σε διάλογο με την κυβέρνηση, η άλλη τάσσεται υπέρ της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, ειδικά μετά τις γιορτές.

ΤΕΜΠΗ 

Νέα μήνυση από Πλακιά για

υπερτιμολογήσεις στο “μπάζωμα”

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πρόγραμμα για ανακουφιστική

φροντίδα καρκινοπαθών κατ’ οίκον

MΑΚΡΥΧΩΡΙ 

Οι αγρότες άνοιξαν

τα διόδια και μοίρασαν όσπρια 

