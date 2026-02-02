Εφημερίδα Κόσμος 3-2-2026

Διαβάστε σήμερα:

ΤΟΝ ΕΠΙΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΠΑΞΑΝ ΧΡΗΜΑΤΑ

Λήστεψαν οδηγό

ταξί στη Λάρισα

ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΤΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Κούρσα τρόμου για οδηγό ταξί προχθές τα μεσάνυχτα στη Λάρισα όταν παρέλαβε δυο άτομα από την πιάτσα στη Νέα Αγορά με προορισμό τη συνοικία της Νέας Σμύρνης. Ο ένας δράστης έπιασε τον οδηγό από το λαιμό και απειλώντας τη ζωή του άρπαξαν τα χρήματα από την τσέπη του και τράπηκαν σε φυγή.

ΕΟΔΑΣΑΑΜ ΓΙΑ ΤΕΜΠΗ

“Τα καθίσματα δεν πληρούσαν

τις προδιαγραφές πυραντοχής”

ΛΑΪΚΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Οι μισοί παραγωγοί

δεν πήραν άδεια

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΣ

Σε εξέλιξη οι εργασίες

αποκατάστασης