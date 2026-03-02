Εφημερίδα Κόσμος 3-3-2026

Διαβαστε σήμερα:

TI ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

“Φρένο” σε αλκοόλ

και τσιγάρα για ανηλίκους

ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΛΩΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ενα ψηφιακό δίχτυ προστασίας απλώνει η κυβέρνηση πάνω από τους ανηλίκους με το νέο αυστηρότερο πλαίσιο, τον νόμο 5216/2025 που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2025, θεσπίζοντας νέα ψηφιακά εργαλεία που διευκολύνουν το έργο της απαγόρευσης πωλήσεων αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε παιδιά και εφήβους.

ΦΑΡΣΑΛΑ

Στην κυκλοφορία

η διάβαση Αμπελιάς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Πρεμιέρα με το “‘Αξιον

Εστί” για το “Μουσικότροπο”

ΤΕΜΠΗ

Διεθνείς εμπειρογνώμονες

για τις εκταφές