Εφημερίδα Κόσμος 3-7-2026

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ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ 15 ΘΕΣΕΙΣ

Η Θεσσαλία θωρακίζεται

με 55 νέους πυροσβέστες

ENIΣΧΥΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη εξακοσίων (600) Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία (Π.Ε.Θ.), ανακοινώνεται η κατανομή των οργανικών θέσεων στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Οι νέες θέσεις κατανέμονται από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Σώματος και θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο τόσο την ηπειρωτική όσο και τη νησιωτική χώρα.

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