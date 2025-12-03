Εφημερίδα Κόσμος 4-11-2025

Διαβάστε σήμερα:
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τοπικά Σχέδια
Ανάπτυξης σε κάθε νομό
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Εντός του 2026 θα ολοκληρωθούν 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα όσα αποφασίστηκαν στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, το οποίο συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, πρόκειται για ένα για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, ενώ περισσότεροι από 1.000 φορείς έχουν κληθεί να συμμετέχουν οργανωμένα σε ομάδες εργασίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.
ΛΑΡΙΣΑ
Aναμένονται μεγάλα
ύψη βροχής στα παράλια
AΓΡΟΤΙΚΑ ΜΠΛΟΚΑ
Διαφορετικές προσεγγίσεις
εντός της κυβέρνησης
ΛΑΡΙΣΑ
Δύο συλλήψεις
για τοκογλυφία