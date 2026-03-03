Εφημερίδα Κόσμος 4-3-2026

Διαβάστε σήμερα:
ΣΤΙΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕ TO ΔΗΜΟΣΙΟ
Νέα αναβολή
για τη σύμβαση 717
ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ ΔΥΟ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Σε διακοπή για τις 24 Απριλίου οδηγήθηκε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας στη δίκη των δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για παράβαση καθήκοντος, που σχετίζεται με τη σύμβαση 717 για την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου.
ΛΑΡΙΣΑ
Νεκρός 95χρονος
σε τροχαίο μετά τη Νίκαια
ΚΟΜΙΣΙΟΝ
Νέοι έλεγχοι
για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
ΛΑΡΙΣΑ
Δωρεά για την αναβάθμιση
ειδικών σχολείων