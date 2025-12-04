Εφημερίδα Κόσμος 5-11-2025

Διαβάστε σήμερα:

ΠΕΝΤΕ ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Στο “κόκκινο”

η Λάρισα για την ευλογιά

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Περαιτέρω αύξηση παρουσιάζουν οι θανατώσεις αιγοπροβάτων από την ευλογιά, καθώς φτάνουν συνολικά τους τελευταίους 16 μήνες σε 433.229, αποδεκατίζοντας το ζωικό κεφάλαιο της χώρας και προκαλώντας την καταστροφή των κτηνοτρόφων σε πολλές περιοχές.

ΛΑΡΙΣΑ

Αναβλήθηκε για 15/12

η δίκη των δύο αγροτών



ΛΑΡΙΣΑ

Υψηλές συγκεντρώσεις

αιωρούμενων σωματιδίων

ΥΠΑΑΤ

Επιπλέον 50 εκ. ευρώ

σε κτηνοτρόφους για αποζημιώσεις