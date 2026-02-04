Εφημερίδα Κόσμος 5-2-2026

Διαβάστε σήμερα

ΔΥΟ ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Kρίσιμο το επόμενο

τρίμηνο για την ευλογιά

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ, ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Το ΥπΑΑΤ παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου, την επικαιροποιημένη επιδημιολογική εικόνα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη χώρα, τα μέτρα πρόληψης και βιοασφάλειας, την πορεία εφαρμογής τους στο πεδίο, καθώς και τις δράσεις ενίσχυσης του μηχανισμού αντιμετώπισης και στήριξης των κτηνοτρόφων.

Όπως ειπώθηκε το επόμενο τρίμηνο είναι καθοριστικό για την πορεία της νόσου.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τρία χρόνια με αναστολή

σε Βολιώτη για βιασμό

ΑΓΡΟΤΕΣ

Συλλαλητήριο με τρακτέρ

στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου

ΛΑΡΙΣΑ

Παρίσταναν τους

λογιστές και ξάφριζαν κόσμο