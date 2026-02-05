Εφημερίδα Κόσμος 6-2-2026

Διαβάστε σήμερα:
ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ ΤΑ AITHMATA ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
Οριστικά στη Λάρισα
η δίκη για τα Τέμπη
ΞΕΚΙΝΑ ΣΤΙΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕ 36 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥΣ
Την απόρριψη των αιτημάτων για αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη αποφάσισε ο Αρειος Πάγος.
Με τα αιτήματα τους οκτώ συγγενείς θυμάτων ζητούσαν να επιλεγεί η Θεσσαλονίκη ή η Αθήνα για την διεξαγωγή της δίκης προκειμένου μεταξύ άλλων να διεξαχθεί ευκολότερα η διαδικασία, καθώς στις δύο πόλεις υπάρχει αεροδρόμιο.
ΛΑΡΙΣΑ
Θανατηφόρα πτώση ηλικιωμένου
από μπαλκόνι πολυκατοικίας
ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Μέτρια η κίνηση
στην αγορά της Λάρισας
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Μονάδα Μεταμόσχευσης
Μυελού των Οστών στο ΠΓΝΛΣΕΛ