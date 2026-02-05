Εφημερίδα Κόσμος 6-2-2026

Διαβάστε σήμερα:

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ ΤΑ AITHMATA ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

Οριστικά στη Λάρισα

η δίκη για τα Τέμπη

ΞΕΚΙΝΑ ΣΤΙΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕ 36 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥΣ

Την απόρριψη των αιτημάτων για αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη αποφάσισε ο Αρειος Πάγος.

Με τα αιτήματα τους οκτώ συγγενείς θυμάτων ζητούσαν να επιλεγεί η Θεσσαλονίκη ή η Αθήνα για την διεξαγωγή της δίκης προκειμένου μεταξύ άλλων να διεξαχθεί ευκολότερα η διαδικασία, καθώς στις δύο πόλεις υπάρχει αεροδρόμιο.

ΛΑΡΙΣΑ

Θανατηφόρα πτώση ηλικιωμένου

από μπαλκόνι πολυκατοικίας

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Μέτρια η κίνηση

στην αγορά της Λάρισας

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Μονάδα Μεταμόσχευσης

Μυελού των Οστών στο ΠΓΝΛΣΕΛ