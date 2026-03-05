Εφημερίδα Κόσμος 6-3-2026

Διαβάστε σήμερα:

ΑΥΤΟΨΙΑ ΔΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΙΛΕΛΕΡ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Μέσα στις προθεσμίες

τα έργα αποκατάστασης

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Εργοτάξια αποκατάστασης των οδικών υποδομών στις οποίες προκλήθηκαν ζημιές από την κακοκαιρία «Daniel» και «Elias» σε περιοχές της Θεσσαλίας επισκέφθηκε χθες ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Ο κ. Δήμας επιθεώρησε την πρόοδο των εργασιών σε τμήματα του οδικού δικτύου στις ΠΕ Καρδίτσας και Λάρισας.

ΛΑΡΙΣΑ

Αρνητική στην ευλογιά

τις τελευταίες δύο εβδομάδες

11 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Προσλήψεις κτηνιάτρων

για την ευλογιά

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Βράβευσε τέσσερις Λαρισαίους

για τo έργο τους στον πολιτισμό