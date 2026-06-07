Εφημερίδα Κόσμος 8-6-2026

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ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2027 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αντιπλημμυρικά

έργα 50 εκατ. ε στη Θεσσαλία

ΠΛΗΡΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΝΙΠΕΑ, ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΙ ΠΥΛΗ

«Η Θεσσαλία δεν είχε καμία μελέτη αντιπλημμυρική σε κανένα ποτάμιο σύστημα, πουθενά και εκπονούνται τώρα για όλο το ποτάμιο σύστημα του Πηνειού, από τα ορεινά της Καλαμπάκας μέχρι τα παράλια. Και τα έργα θα υλοποιηθούν μέσα στο 2027». Με αυτή την αποστροφή ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας σκιαγραφεί σε ελάχιστες γραμμές, την υπάρχουσα κατάσταση στη Θεσσαλία .

ΛΑΡΙΣΑ

Άνδρας έπεσε από

μπαλκόνι και σκοτώθηκε

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο

φωτιά σε αγροτοδασική έκταση

ΑΓΡΟΤΕΣ

Ανοίγει η πλατφόρμα

για επιδότηση στα λιπάσματα