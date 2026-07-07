Εφημερίδα Κόσμος 8-7-2026

Διαβάστε σήμερα:

ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

«Καίνε» τα ενοίκια

σε Λάρισα και περιφέρεια

ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΥΣΕΥΡΕΤΕΣ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Δυσκολότερη γίνεται ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς η αναζήτηση φοιτητικής στέγης με προσιτό ενοίκιο. Η ανοδική πορεία των ενοικίων συνεχίζεται σε όλες τις φοιτητουπόλεις της ελληνικής περιφέρειας.

ΤΕΜΠΗ

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε

για την αναβάθμιση των κατηγοριών

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

Bανδαλισμοί

στο 5ο Δημοτικό Σχολείο

ΔΗΜΟΣΙΟ

Τέλος στις διεκδικήσεις

αγροτικών ακινήτων