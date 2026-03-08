Εφημερίδα Κόσμος 9-3-2026

Διαβάστε σήμερα:

ΔΙΨΗΦΙΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η ανεργία πλήττει

νέους και γυναίκες

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ

Οι νέοι και οι γυναίκες φαίνεται να πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς αμφότερες οι δύο κατηγορίες καταγράφουν διψήφια ποσοστά. Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ομάδες 15- 19 ετών (19,9%) και 20- 24 ετών (17,3%).

ΤΕΜΠΗ

Αγώνας δρόμου και μοτοπορεία

μνήμης για τα 57 θύματα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ενισχύει το δίκτυο

των πορτοκαλί κάδων

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π.Θ.

Η άσκηση το καλύτερο

φάρμακο κατά της παχυσαρκίας