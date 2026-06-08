Εφημερίδα Κόσμος 9-6-2026

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ΕΠΕΣΕ Η ΑΥΛΑΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΓΕΛ

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για τις βαθμολογίες

ΤΕΛΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ, ΤΕΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Ολοκληρώθηκε χθες η διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων. Ειδικότερα, οι μαθητές εξετάστηκαν στα μαθήματα της Ιστορίας, της Φυσικής και της Οικονομίας, με τα οποία έπεσε η «αυλαία». Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των βαθμολογιών.

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