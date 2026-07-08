Εφημερίδα Κόσμος 9-7-2026

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ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Χρηματοδότηση 80 εκατ. ευρώ

σε Περιφέρειες και Δήμους

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Στην αξιοποίηση 80 εκατ. ευρώ από τους πόρους που απελευθερώνονται από τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και βιολογικής μελισσοκομίας, σε υποδομές νερού και μικρής κλίμακας δημόσια αρδευτικά έργα με δικαιούχους τους Δήμους της χώρας, προχωρά το ΥΠΑΑΤ, με την προδημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης, από την Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Εκτός κινδύνου ο μαχαιρωμένος

ανήλικος Αιγύπτιος

ΔΕΝ ΑΠΕΙΛΗΘΗΚΑΝ ΣΠΙΤΙΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά

στον Αργυρόμυλο Λάρισας

ΛΑΡΙΣΑ

Άνοιξαν οι αιτήσεις για τις

15 προσλήψεις πυροσβεστών