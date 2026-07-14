Ε. Λιακούλη στη Βουλή : «Όχι άλλες καθυστερήσεις στην εξαγορά εκτάσεων της Αλεξανδρινής και του Σκλήθρου Αγιάς»

Το ζήτημα της πολυετούς εκκρεμότητας στην εξέταση των αιτήσεων εξαγοράς εκτάσεων του Β.Κ. 1114 στον οικισμό Αλεξανδρινής και στην περιοχή Σκλήθρου του Δήμου Αγιάς φέρνει στη Βουλή των Ελλήνων, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, με κοινοβουλευτική της παρέμβαση – Αναφορά προς τον αρμόδιο Υπουργό, μετά από σχετικό υπόμνημα του Συλλόγου Ιδιοκτητών Οικισμού Αλεξανδρινής, με το οποίο ζητείται η άμεση παρέμβαση της Πολιτείας για την επίλυση ενός χρόνιου ζητήματος που αφορά εκατοντάδες πολίτες.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό υπόμνημα, πρόκειται για μια πολυετή εκκρεμότητα που αφορά περίπου 1.150 αιτήσεις εξαγοράς εκτάσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 1591/1986 και Ν. 2386/1996. Παρά την πάροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος, η συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων εξακολουθεί να παραμένει χωρίς οριστική διοικητική κρίση, ενώ μόλις περίπου σαράντα (40) τίτλοι εξαγοράς έχουν εκδοθεί το 2020.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι η πολυετής εκκρεμότητα των αιτήσεων δημιουργεί ζητήματα ασφάλειας δικαίου και ίσης μεταχείρισης των πολιτών, ενώ εγείρει προβληματισμούς ως προς την τήρηση των αρχών της χρηστής διοίκησης και του εύλογου χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών. Παράλληλα, τονίζεται ότι ο οικισμός της Αλεξανδρινής έχει αναγνωρισθεί μέσω του εγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών και διαθέτει σημαντικό αριθμό κατοικιών, γεγονός που καθιστά αναγκαία την οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Με την παρέμβαση της, η Λαρισαία Βουλευτής, υποβάλλει ως αίτημα στον αρμόδιο Υπουργό, να εξετάσει με τη δέουσα προσοχή το υπόμνημα του Συλλόγου, να ανταποκριθεί στα αιτήματα των κατοίκων για την επαναφορά του ν. 2386/1996, να γίνουν δεκτά τα ιδιωτικά συμφωνητικά και να εφαρμοστούν και για τους υπόλοιπους αιτούντες του Β.Κ. 1114 οι διατάξεις του Ν. 2386/1996 άρθρο 28 και τέλος, να ενημερώσει τη Βουλή για το χρονοδιάγραμμα των σχετικών ενεργειών της Διοίκησης.