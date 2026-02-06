Ε. Λιακούλη: “Τεράστιες οι κυβερνητικές ευθύνες για την αντιπλημμυρική προστασία του νομού”

Την κατεπείγουσα καταγραφή των ζημιών για την άμεση αποζημίωση πολιτών και αγροτών για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 1ης Φεβρουαρίου 2026 στα παράλια του νόμου αλλά και λόγω της υπερχείλισης του Πηνειού, καθώς και την απόλυτη αναγκαιότητα κατασκευής των ενδεδειγμένων αντιπλημμυρικών έργων για τη θωράκιση του νομού απέναντι σε νέα πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, φέρνει με Ερώτηση της στη Βουλή των Ελλήνων, απευθυνόμενη προς τους αρμόδιους Υπουργούς, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, ζητώντας την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων εκ μέρους της Πολιτείας.

Όπως επισημαίνει η Βουλευτής Λάρισας στην ερώτησή της:

«Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε για ακόμα μία φορά τη Λάρισα την 1η Φεβρουαρίου 2026, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην παραλιακή ακτογραμμή και συγκεκριμένα στον Αγιόκαμπο του Δήμου Λάρισας ενώ παράλληλα προκλήθηκε και η υπερχείλιση του ποταμού Πηνειού εντός του αστικού ιστού της πόλης, φέρνοντας στη μνήμη μας για πολλοστή φορά τις εικόνες καταστροφής από τις θεομηνίες Daniel και Elias.

Πιο συγκεκριμένα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα, προξένησαν τεράστιες καταστροφές στο παραλιακό μέτωπο του νομού, καθώς η υπερχείλιση ρέματος και η μετατροπή δρόμων σε ορμητικά ποτάμια, παρέσυραν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, καταστρέφοντας κατοικίες και επιχειρήσεις, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή και σωματική ακεραιότητα των κατοίκων.

Παράλληλα, η υπερχείλιση του Πηνειού, είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν μεγάλες εκτάσεις αγροτικών καλλιεργειών, οδηγώντας τους αγρότες σε απόγνωση καθώς είδαν τις εκτάσεις τους να καταστρέφονται για ακόμα μία φορά ενώ οι σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο εμποδίζουν τη πρόσβαση τους στις εκμεταλλεύσεις τους.

Ταυτόχρονα, λόγω της ανοδικής στάθμης των υδάτων (4,5 μ.), ο Δήμος Λάρισας προέβη σε προληπτικό κλείσιμο όλων των εισόδων που οδηγούν προς τις όχθες του ποταμού, απαγορεύοντας παράλληλα στους κατοίκους την πρόσβαση και την κάθοδο στην κοίτη του ποταμού μέχρι την υποχώρηση των υδάτων.

Αν και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχει καταβάλλει, τα μέγιστα για την προστασία του νομού και της Θεσσαλίας εν γένει, ωστόσο τα σοβαρά προβλήματα που προκαλούνται κάθε φορά που σημειώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα παραμένουν και αναδεικνύουν για ακόμα μία φορά την ανεπάρκεια των ήδη υφιστάμενων αρδευτικών – αντιπλημμυρικών έργων, την τραγική έλλειψη των ενδεδειγμένων αντιπλημμυρικών έργων καθώς και τις σοβαρές καθυστερήσεις στην κατασκευή τους, δυόμιση μάλιστα χρόνια μετά την ισοπέδωση του Θεσσαλικού Κάμπου από τις κακοκαιρίες Daniel και Elias.

Ειδικότερα, ήδη από το δεκαετία του 1990, είχαν εκπονηθεί μελέτες για την αντιπλημμυρική προστασία του Θεσσαλικού Κάμπου, οι οποίες σε αδρές γραμμές προέβλεπαν: Την αλλαγή των γεωμετρικών στοιχείων (εκβάθυνση – διαπλάτυνση) του Πηνειού και των παραποτάμων του και τον καθαρισμό των κοιτών τους από φερτά υλικά καθώς και την κατασκευή ανάντη της πεδιάδας του Θεσσαλικού Κάμπου 4 ταμιευτηρίων νερού όγκου 1 δις κυβικά μέτρα προς εξασφάλιση της ελεγχόμενης ροής και παροχής των υδάτων.

Επισημαίνεται ότι εκτός από την αντιπλημμυρική προστασία, τα φράγματα αυτά θα προσέφεραν στη Λάρισα και στη Θεσσαλία γενικότερα:

1) Νερό για ύδρευση των κατοικιών

2) Ικανές ποσότητες νερού για τις γεωργικές και κτηνοτροφικές ανάγκες των παραγωγών μας.

3) Υδροηλεκτρική παραγωγή ρεύματος» .

Η Βουλευτής της Λάρισας υπογραμμίζει ότι οι Λαρισαίοι και Θεσσαλοί πολίτες δεν μπορούν να ζουν υπό το συνεχή φόβο και την αγωνία των ακραίων καιρικών φαινομένων που δύνανται να στοιχίσουν τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και τις περιουσίες του, τονίζοντας την κυβερνητική ολιγωρία για την επιτακτική ανάγκη κατασκευής των ενδεδειγμένων αντιπλημμυρικών έργων που θα ανταποκρίνονται στα ακραία καιρικά φαινόμενα που η κλιματική κρίση πλέον δημιουργεί.

Καταλήγοντας, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, θέτει στους αρμόδιους Υπουργούς σοβαρά ερωτήματα, όπως για ποιους λόγους δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί τα ενδεδειγμένα αντιπλημμυρικά έργα για τη θωράκιση της Λάρισας και της Θεσσαλίας και παρά το γεγονός ότι έχουν εκπονηθεί εδώ και χρόνια οι σχετικές μελέτες δεν αξιοποιήθηκαν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, για ποιο λόγο μέχρι και σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί η εκβάθυνση – διαπλάτυνση του Πηνειού και των παραποτάμων του και εντός ποιου χρονοδιαγράμματος θα προβούν στην καταγραφή των ζημιών και στην αντίστοιχη καταβολή αποζημιώσεων των πληγέντων αγροτών, κατοίκων και επιχειρηματιών των πληγεισών παράλιων περιοχών;»