ΕAK Λάρισας: Kαταγγελίες Κόκκαλη για διασπάθιση δημόσιου χρήματος και εγκατάλειψη

Σοβαρές καταγγελίες για οικονομική κακοδιαχείριση, κατασπατάληση δημόσιου χρήματος και μετατροπή των αθλητικών εγκαταστάσεων της Λάρισας σε πεδίο οικονομικής εκμετάλλευσης για λίγους φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, με επίκαιρη ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής παρέμβασης βρίσκεται το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Λάρισας (ΕΑΚΛ), ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το οποίο διαχειρίζεται κρίσιμες αθλητικές υποδομές της πόλης, όπως το Στάδιο Αλκαζάρ, το κλειστό κολυμβητήριο, τα κλειστά γυμναστήρια και τις εγκαταστάσεις του Πυρήνα Β. Υποδομές που, όπως επισημαίνεται, δημιουργήθηκαν για να υπηρετούν τον μαζικό, σωματειακό και σχολικό αθλητισμό, αλλά σήμερα φέρονται να απέχουν δραματικά από τον κοινωνικό τους ρόλο.

Σύμφωνα με την ερώτηση, ειδικά κατά την τελευταία τριετία και υπό τη διοίκηση που διορίστηκε το 2023, το ΕΑΚΛ εμφανίζεται να λειτουργεί όχι ως δημόσιος αθλητικός φορέας, αλλά ως μηχανισμός οικονομικής εκμετάλλευσης, με πρακτικές που εγείρουν σοβαρά ζητήματα νομιμότητας. Ο Λαρισαίος βουλευτής κάνει λόγο για υπερτιμολογήσεις υπηρεσιών και προμηθειών, επαναλαμβανόμενες απευθείας αναθέσεις χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, καθώς και για κατατμήσεις δαπανών που παραπέμπουν σε προσπάθεια παράκαμψης των προβλεπόμενων διαγωνιστικών διαδικασιών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί, όπως αναφέρεται, η ανάθεση λογιστικής και οικονομικής υποστήριξης, η οποία έως το 2023 κόστιζε περίπου 6.000 ευρώ ετησίως και στη συνέχεια εκτοξεύτηκε στις 37.000 ευρώ, αγγίζοντας το ανώτατο όριο απευθείας ανάθεσης. Η αύξηση αυτή χαρακτηρίζεται αδικαιολόγητη, χωρίς εύλογη

αιτία και χωρίς νομικό έρεισμα για την αποφυγή ανοικτού διαγωνισμού. Παράλληλα, επισημαίνεται η σύναψη ετήσιων συμβάσεων με εξωτερικούς συνεργάτες, ύψους 15.000 έως 30.000 ευρώ, για υπηρεσίες που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και θα μπορούσαν να παρέχονται από το υπάρχον διοικητικό προσωπικό.

Στο ίδιο πλαίσιο τίθενται υπό αμφισβήτηση συμβάσεις για τη ναυαγοσωστική κάλυψη του κολυμβητηρίου και την πυρασφάλεια, όπου –σύμφωνα με την ερώτηση– υπάρχουν συμπληρωματικές συμβάσεις που συνιστούν ενδείξεις κατάτμησης δαπανών. Ο κ. Κόκκαλης ζητά την κατάθεση όλων των σχετικών εγγράφων, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η διαχείριση των συγκεκριμένων συμβάσεων.

Την ίδια στιγμή που, κατά τις καταγγελίες, δαπανώνται υπέρογκα ποσά με αδιαφανείς διαδικασίες, οι αθλητικές εγκαταστάσεις εμφανίζονται σε εικόνα εγκατάλειψης. Πολλές από αυτές υπολειτουργούν ή παραμένουν κλειστές, παρουσιάζουν προβλήματα στατικότητας, σοβαρές φθορές, διαρροές στις οροφές και ελλείψεις βασικών υποδομών, όπως αποδυτήρια, θέτοντας ζητήματα ασφάλειας για αθλητές και πολίτες.