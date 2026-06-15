Ζημιές σε 7.000 στρέμματα καλλιεργειών σε Φάρσαλα και Ελασσόνα από το μπουρίνι της Παρασκευής

Σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, αλλά και σε υποδομές στις περιοχές των Φαρσάλων και της Ελασσόνας, προκάλεσε η κακοκαιρία της περασμένης Παρασκευής, που συνοδεύοταν από χαλάζι, έντονη βροχόπτωση και ισχυρούς ανέμους.

Στα Φάρσαλα, όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μ. Εσκίογλου η κακοκαιρία “σάρωσε” περισσότερα από 5 χιλιάδες στρέμματα με καλλιέργειες, ενώ στην Ελασσόνα οι πληγείσες εκτάσεις ανέρχονται σύμφωνα με τον δήμαρχο κ. Ν. Γάτσα στις 2 χιλιάδες στρέμματα.

Η ένταση των φαινομένων και στις δύο πληγείσες περιοχές είχε τέτοια σφοδρότητα που προκάλεσε ζημιές και σε υποδομές. Στα Φάρσαλα, όπως ανέφερε ο κ. Εσκίογλου προκλήθηκαν ζημιές στις γέφυρες σε Σκοπιά και Δίλοφο, οι οποίες και αποκαταστάθηκαν για να υπάρχει πρόσβαση για τους αγρότες της περιοχής προς τις καλλιέργειες τους.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις ζημιές που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες με βιομηχανική ντομάτα, βαμβάκι, καλαμπόκι και σιτηρά, σε μια περίοδο κρίσιμη για την εξέλιξη αλλά και τη συγκομιδή της παραγωγής.

Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί την περιοχή κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Φαρσάλων για να πραγματοποιήσει μια πρώτη αυτοψία στις πληγείσες εκτάσεις.

Εικόνες εκτεταμένων καταστροφών προκλήθηκαν και στην Ελασσόνα, όπου στελέχη του ΕΛΓΑ πραγματοποίησαν ήδη μια πρώτη εκτίμηση για το μέγεθος των ζημιών. Καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Ολυμπιάδας, του Σπαρμού και του Φλάμπουρου με καπνό, σιτάρια, αλλά και δενδρώδεις καλλιέργειες με μήλα, χτυπήθηκαν αλύπητα.

Οπως ανέφερε μάλιστα ο δήμαρχος Ελασσόνας, τα αντιχαλαζικά δίχτυα που υπήρχαν στις μηλοκαλλιέργειες της περιοχής δεν μπόρεσαν να προστατεύσουν τα δέντρα από την ένταση της χαλαζόπτωσης, η οποία συνοδευόταν και από δυνατούς ανέμους. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι ζημιές από την κακοκαιρία προκλήθηκαν και στην αγροτική οδοποιία στις πληγείσες περιοχές του δήμου Ελασσόνας.

Ιωάννης Γιάτσιος – ertnews.gr